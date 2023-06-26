فرنسا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

أعلنت فرنسا اليوم الإثنين إدانتها أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون وسط استهداف المدنيين وممتلكاتهم، فقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان: «هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف، فالاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي ويغذّي التوتر على الأرض، ويشكّل عقبة رئيسية أمام السلام».

جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الإثنين.

نتنياهو: مستعدون لدعم السلطة الفلسطينية ماديا

وأشار نتنياهو خلال الجلسة، إلى أنه غير معنى بانهيار السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من هذا، فإنه يريد بقاء السلطة الفلسطينية، وأنه على أتم الاستعداد لدعمها ماليا.

وواصل: «نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية، لا يمكننا السماح لها بالانهيار، نحن مستعدون لمساعدتها ماليا»، مضيفا: «حيثما تنجح في العمل، فإنها تقوم بالمهمة بالنيابة عنا».