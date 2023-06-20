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رئيس لجنة التحقيق الدولية: إسرائيل مستمرة في نزع هوية وأرض الفلسطينيين

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ا ش ا
04:14 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
قوات الاحتلال الاسرائيلي

قوات الاحتلال الاسرائيلي

أعربت نافي بيلاي رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، عن قلق اللجنة البالغ إزاء تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقالت إنّ الشهر الماضي شهد تصعيدًا آخر للأعمال العدائية في غزة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية.

تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة

وأضافت بيلاي في بيان لها، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته الـ53 في جنيف، أنّ اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من المدنيين بما في ذلك الأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات الأخيرة بما في ذلك في التصعيد الأخير.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت أنّ إسرائيل مستمرة في نزع هوية وأرض وسبل عيش الفلسطينين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك من خلال توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية؛ لتعزيز الاحتلال والضم الدائمين في الوقت نفسه الذي أصبح عنف المستوطنين متكررًا وخطيرًا بشكل متزايد وأصبح الآن حقيقة يومية للفلسطينيين.

وأشارت رئيس اللجنة إلى أن الفحص كشف عن أن غالبية الانتهاكات ترتكب من قبل السلطات الاسرائيلية في إطار هدف الحكومة الاسرائيلية المتمثل في ترسيخ احتلالها الدائم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت مسؤولة الأمم المتحدة في البيان جميع الجهات المسؤولة وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير تمكن أعضاء المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي من مواصلة عملهم المهم دون خوف من العقاب والانتقام ضد أنفسهم أو عائلاتهم.

وأكدت أنّ الضرر بعيد المدى والمتقاطع الذي يسببه الاحتلال الاسرائيلي يصل إلى جميع شرائح المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي، كما دعت بيلاي إلى أن تمتثل اسرائيل بالكامل لالتزاماتها القانونية الدولية وتنهي الاحتلال.

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