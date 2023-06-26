محافظ مطروح: توقيع بروتوكول لتطوير وترميم المعهد التكنولوجي العالي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين توقيع بروتوكول تعاون بين كل من المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان عنه الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، ومديرية الإسكان بالمحافظة عنها المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمطروح عقد اتفاق ترميم وتجديد وصيانة مبنى فرع المعهد بمدينة مرسي مطروح، بحضور الدكتور عصام فرج خليفة وكيل المعهد لشؤون المجتمع والبيئة والأستاذ الدكتور سيد هارون جمعة المشرف على فرع المعهد بمطروح والدكتور سيد محمد إبراهيم والدكتور محمد حمدي زكى، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استكمال خطط تطوير المعهد

وقال محافظ مطروح، اليوم، ببيان إن هناك تعاون بين المحافظة مع إدارة المعهد التكنولوجي العالي في تحقيق الاستقرار لطلاب المعهد فرع مطروح والحفاظ على منشآت المعهد ورفع كفاءتها مع تنفيذ أعمال الحماية المدنية واستكمال خطط التطوير بالمعهد ليكون بالشكل اللائق ويواكب جهود تطوير منظومة التعليم.

دعم العملية التعليمية في مطروح

ووجه الدكتور جمال محمد هاشم الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح والأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح لجهودهم ودعمهم للعملية التعليمية وجهود المعهد التكنولوجي بالمحافظة، من أجل تعليم جامعي أفضل لأبناء مطروح.