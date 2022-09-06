شروط القبول وتخصصات المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف، والذي يعمل وفق أحدث الطرق والأساليب التعليمية والإمكانات.

ويُقدم أحدث التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ويمكن الالتحاق به من خلال المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة، حيث يقبل طلاب الشعبة العلمية علوم وما يعادلها، كذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس، ومدة الدراسة به 4 سنوات.

ويعد المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف من أحدث المعاهد الخاصة بالمحافظة، حيث تأسس بالقرار الوزاري رقم 3773 لسنة 2021، ويقع ضمن مجمع المعاهد العليا ببني سويف في المنطقة الصناعية ببياض العرب.

شروط القبول بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

1ــ يقبل المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وما يقره المجلس الأعلى للجامعات.

2ــ يقبل بالمعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد بتقدير عام جيد على الأقل، كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

أقسام المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

1. تمريض الطوارئ والحوادث.

2. تمريض الأطفال حديثي الولادة.

الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

1- استمارة نجاح الثانوية العامة، أو بيان حالة وصورة من استمارة نجاح الثانوية العامة من الكلية المقيد بها.

2- أصل شهادة الميلاد بالرقم الثلاثي للذكور.

3- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

4- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5- للذكور: 2 جند لجميع الطلاب و6 جند للطالب الذي بلغ سن 19عامًا، أو 7 جند بدل فاقد لـ6 جند من مكتب التجنيد بقسم أو المركز التابع له الطالب.

6- 6 صور شخصية حديثة.

مدة الدراسة بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

1ــ سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازهما بنجاح درجة الدبلوم الفني.

2ــ سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازهما بنجاح درجة بكالوريوس تقنى.