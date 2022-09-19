تفاصيل الدراسة في المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.. حد القبول الأدنى 50%

يعد المعهد التكنولوجي العالي في محافظة بني سويف، من المعاهد العليا الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، إذ يضم 4 تخصصات متنوعة، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، والثانوية الأزهرية شعبة العلمي، وكذلك يقبل الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على مجموع، ويقبل التحويلات أيضا.

وقال المحاسب عبد الفتاح رجائي عضو مجلس إدارة المعهد، إن المعهد معتمد من وزارة التعليم العالي، ومُدرج في تنسيق الجامعات ويقبل طلاب الشعبة العلمية رياضة للثانوية العامة وطلاب العملي بثانوية الأزهر الشريف، كذلك المدارس الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات، موضحًا الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة والحد الأدنى للقبول بالمعهد والمصروفات الدراسية.

أوراق الالتحاق بالمعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

1- طلب التحاق.

2- استمارة نجاح.

3- شهادة ميلاد «الرقم القومي».

4- بطاقة ترشيح.

5- عدد (6) صور شخصية.

6- نموذج (2) و(6) جند للذكور فقط.

7- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

8- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

تخصصات المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

مدة الدراسة في المعهد التكنولوجي العالي في بني سويف، 4 سنوات، ويمنح درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

1- نظم وشبكات الحاسبات تخصص برمجة.

2- نظم وشبكات الحاسبات تخصص شبكات.

3- طاقة جديدة ومتجددة «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

4- ميكاترونكس.

وتبلغ المصروفات نحو 17 ألف جنيه، يقسم سدادها على قسطين، ويوفر المعهد سكن للمغتربين، بتكلفة 1100 جنيه شهريا.

شروط الالتحاق بالمعهد

يقبل المعهد العالي للتكنولوجيا في بني سويف، الحاصلين على:

1- علمي رياضة لطلاب الثانوية العامة «حد أدنى للعام الحالي 52.4%».

2- علمي لطلاب الأزهر «حد أدنى 50% بعد إجراء المعادلة اللازمة».

3- دبلوم ثانوي صناعي نظام 3 سنوات «حد أدني 75%».

4- دبلوم مدارس صناعية نظام 5 سنوات «حد أدنى 70%».

5- المعاهد الفنية الصناعية «حد أدنى 70%».