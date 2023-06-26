عيد الأضحى يخفِّض أسعار الأسماك في الأسواق.. والشعبة توضح السبب

قال أحمد فوزي عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأسماك تشهد الفترة الحالية تراجعاً ملحوظاً في كل الأسواق المصرية ويرجع سبب ذلك إلى إقبال المواطنين في الوقت الراهن على شراء اللحوم الحمراء نظراً لاقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وانخفاض القوة الشرائية على الأسماك.

توقعات أسعار الأسماك الفترة المقبلة

وأضاف فوزي أن هناك توقعات تشير إلى تراجع جديد فيما يخص أسعار الأسماك وذلك مع بداية عيد الأضحى المبارك، في حين أن هناك توقعات أخري بعودة القوة الشرائية إلى طبيعتها بعد الانتهاء من إجازة العيد.

أسعار الأسماك في الأسواق

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أن سعر السمك البلطي يتراوح ما بين 63 و70 جنيها، والفيليه البلطي يتراوح بين 40 و95 جنيها، والقشر البياض بين 62 و90 جنيها، فيما يتراوح سعر القراميط ما بين 30 و40 جنيها، والمكرونة السويسي بين 60 و80 جنيها، كما يتراوح السبيط والكاليماري بين 150 و200 جنيه.

وتابع أن الكابوريا تتراوح بين 30 و150 جنيها والبوري يتراوح بين 70 و90 جنيها، والجمبري بين 100 و250 جنيها، فيما يتراوح السردين بين 30 و65 جنيها.