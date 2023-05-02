استقرار أسعار السمك اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق.. «البلطي» بـ80 جنيهًا

تشهد أسعار السمك اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق، استقرارا، سواء للمستهلك أو الجملة، فيما يختلف السعر حسب المنطقة، وجاءت أسعار الثعابين بين 90 و280 جنيهًا، وكيلو الدنيس يتراوح بين 150 و240 جنيهًا، والجمبري سعره يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، بحسب أحمد حامد عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة لأسعار السمك اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق، جاء سعر كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وعن أسعار السمك البلطي اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق، تتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

وأسعار السمك البوري، تتراوح بين 115 و130 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

ووصلت أسعار الأسماك في مصر اليوم، بالنسبة إلى المكرونة السويسي من 120 إلى 145 جنيهًا، وكيلو السبيط بـ200 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

وعن أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، الجملة، البلطي بين 69 و76 جنيهًا، والبوري بين 45 و100 جنيه، والسبيط والكاليماري من 110 إلى 240 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 60 و110 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و90 جنيهًا، والدنيس بين 100 و180 جنيهًا، والثعابين بين 50 و250 جنيهًا والمرجان من 38 إلى 64 جنيهًا.

وأسعار الأسماك المجمدة في مصر، جاء سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 30 و50 جنيهًا، بحسب قول حامد.