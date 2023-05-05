أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5-5-2023 في الأسواق.. البلطي بـ80 جنيها

سجلت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5 ـ 5 ـ 2023 في الأسواق استقرارا، حيث يعد السمك من المصادر الغذائية الأساسية في مصر، حيث يتم استهلاكها بكثرة في الوجبات اليومية للمصريين، ووتتميز مصر بموقعها الجغرافي المتميز على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يجعلها موطنا لمجموعة واسعة من الأسماك الطازجة والمتنوعة.

أسعار السمك في مصر اليوم

وقال فوزي السيد عضو شعبة الأسماك بالقاهرة، إن أسعار الأسماك اليوم الجمعة 5 ـ 5 ـ 2023 في الأسواق، مستقرة نسبياً خلال الوقت الحالي نتيجة وجود كميات كبيرة منهما بالأسواق المحلية، كما أن هناك حجم طلب جيد علي الشراء، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 65 إلى 80 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 120 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 90 إلى 120 جنيها، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 250 إلى 380 جنيها للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 70 إلى 77 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 50 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 45 إلى 90 جنيها حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس ما بين 160 إلى 200 جنيه للكيلو.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 280 إلى 360 جنيها، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان ما بين 30 إلى 60 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 الي 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 160 إلى 260 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 جنيها إلى 170 جنيها حسب الحجم والنوع.