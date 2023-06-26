مقرر مساعد بالحوار الوطني: الشباب يعيشون العصر الذهبي في عهد السيسي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الشباب المصري يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية ورؤيته الشخصية تتوافق مع الإجراءات المعلنة في الدولة المصرية وهي دعم الشباب في جميع المسارات.

المؤتمرات الوطنية للشباب

وأضاف زكي القاضي خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعمل على تأهيل وتطوير وتمكين الشباب بحيث يكون قادرا على آداء المهام المنوط بها، وظهر ذلك منذ 2016 عندما بدأت المؤتمرات الوطنية للشباب التي كانت بعدد من المحافظات.

القضايا المجتمعية

وتابع زكي القاضي، أن هناك دعما كبيرا لتواجد الشباب في البرلمان المصري، والتجربة تؤكد أن الشباب المتواجدين قدموا نموذجا محترما يتوافق مع ضوابط عمل الدولة والإبداع والحيوية والتفاعل مع كافة القضايا المجتمعية، كما أنه لدينا شباب معاونين للوزراء ومساعدين لهم ونواب محافظين قدموا تجربة محترمة في التواصل مع الناس.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ولفت زكي القاضي إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي استوعبت جميع أفكار الشباب في المجال السياسي، ومساعدته في التواجد بكل المحافل، مؤكدا أن الدولة لديها خطة لدعم الشباب، ولدينا 7 موضوعات رئيسية خاصة بالشباب في الحوار الوطني.