عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ: خبرتنا المكتسبة في مؤتمرات الشباب ساعدتنا

قالت الدكتورة آلاء فوزي، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ، إن الشباب المنظمين أصبح لديهم خبرة كبيرة من الفعاليات التي جرى تنظيمها خلال مؤتمرات الشباب العالمية السابقة، مشيرة إلى أنها أعطتهم خبرة أيضا في التعامل مع الجنسيات المختلفة في كل المناحي.

استقبال الوفود

عن دورهم التنظيمي خلال المؤتمر، قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»: «لدينا دور تنظيمي ولوجيستي، بدأنا اليوم في استقبال الوفود القادمة في المطارات بشكل لائق، وتسكينهم في الفنادق».

عدد كبير من المشاركين متطوعين في التنظيم

أضافت عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر المناخ، أن عدد كبير من المشاركين متطوعين في التنظيم دون أي مقابل مادي، يتطوعون بجهودهم من أجل هذا الحدث العالمي، ومن أجل الحصول على خبرة المشاركة في مثل تلك الأحداث العالمية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج، كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.