ضبط 50 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها في أسيوط

تمكنت مديرية التموين في محافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة وبالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 50 طن أسمدة زراعية محظور تداولها في الأسواق داخل إحدى المخازن بمدينة منفلوط.

معلومات بتداول أسمدة محظورة

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإحكام الرقابة على السوق السوداء وسوق الأسمدة الزراعية المدعمة بصفة خاصة وبناء على المعلومات الواردة إلينا تم ضبط مخزن اسمده زراعية مدعمة محظور تداولها في الأسواق بناحية بندر منفلوط خلف مسجد الإشراف والكمية قدرها 50 طن أسمدة محظور تداولها في الأسواق وجرى ضبطها بالتنسيق مع مباحث.

التحفظ على الكميات المضبوطة

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، أن خلال الحملة تم ضبط المخزن وبداخله كميات الأسمدة المدعمة قبل بيعها في الأسواق وجرى التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بالواقعة، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة على الأسواق لضبط المخالفين.