محافظ أسيوط يشهد إطلاق حملة «100 يوم صحة» لتقديم الخدمات للمواطنين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إطلاق حملة «100 يوم صحة» التي تستمر لمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعمال الكشف الطبي

حيث بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ للفرقة الصحية بمبنى ديوان عام المحافظة واطمئن على توافر كافة الخدمات الصحية وشاهد أعمال الكشف الطبي على العاملين بالديوان العام وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي كما تفقد سيارات القافلة الطبية الشاملة أمام الديوان العام موجهًا الشكر للقائمين على القوافل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، كما خضع المحافظ للكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية اللازمة ضمن فعاليات المبادرة وتابع أعمال الكشف الطبي على العاملين بالديوان العام وإجراء التحاليل المختلفة لهم.

خدمات طبية بالمجان

وقال محافظ أسيوط إن حملة «100 يوم صحة» انطلقت اليوم لتقديم كل خدماتها بالمجان للمواطنين وتفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة من خلال 200 فرقة طبية على مستوى المحافظة منها 43 فرقة متحركة، و158 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية موزعين على 13 إدارة صحية تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين طوال أيام الحملة من 25 يونيو وطوال أيام العيد حتى أول أكتوبر معلناً دعمه الكامل للحملة وتكثيف الدعاية والاعلان عنها بمختلف الوسائل واستهداف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأوتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين مؤكدًا ضرورة تجهيز الأطقم الطبية المشاركة في الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

جميع الأمراض

وأوضح المحافظ أن الحملة تضم فرقًا طبية وعيادات طبية منتقلة للكشف على جميع الأمراض وفرق التوعية والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والأحياء وأماكن التجمعات والوحدات الصحية.