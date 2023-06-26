محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لمناقشة سبل دعم حملة «100 يوم صحة»

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع القيادات التنفيذية، لمناقشة سبل دعم حملة «100 يوم صحة»، والتي تم إطلاقها أمس الأحد وتستمر لمدة 100 يوم، تحت شعار «معاك من أول يوم» لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، تزامنًا مع إطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتكون نقطة انطلاق لباقي المحافظات، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتورة نهى عبدالله مدير عام الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، والدكتورة عفاف نجاح عضو المكتب الفنى لوكيل الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي شركات المرافق بالمحافظة.

تفعيل المبادرات الرئاسية

واستعرضت الدكتورة نهى عبدالله والدكتورة عفاف نجاح مراحل تنفيذ حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة، والتي تستهدف تقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين وتفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة، من خلال 200 فرقة طبية على مستوى المحافظة منها 43 فرقة متحركة و158 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية موزعين على 13 ادارة صحية تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، طوال أيام الحملة من 25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر، منها اماكن ثابتة وهى امام حديقة الفردوس ومنطقة الممشى السياحي بحى شرق ومنطقة ميدان المحطة بمدينة أسيوط وبمدينة أبوتيج بالإضافة إلى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والأحياء وأماكن التجمعات والوحدات الصحية.

التسجيل الإلكتروني

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على جاهزية الاطقم الطبية وأعضاء الفرق وفقاً للخطة التى تم وضعها على يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الإلكتروني، وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبيةوالمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك، والتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، وبجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية واماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المراكز والاحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة، وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة مع التنسيق بين منسقي المبادرات الرئاسية وإدارات الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، ومركز المعلومات، والتواصل المجتمعي والتوعية.

تنظيم حملة دعائية للحملة

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتقديم كافة سبل الدعم لفعاليات الحملة وللفرق الثابتة والمتنقلة وتكثيف اعمال الدعاية والاعلان عن الحملة بمختلف الوسائل بالقرى والمراكز، وتسهيل وصول المواطنين لاماكن الفرق، معلناً دعمه الكامل للحملة وتكثيف الدعاية والاعلان عنها بمختلف الوسائل واستهداف اماكن تجمعات المواطنين امام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين،مؤكدا على ضرورة تجهيز الاطقم الطبية المشاركة فى الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتاً الى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

انطلاق حملة الصحة

وأوضح المحافظ، انه شهد إطلاق الحملة بديوان عام المحافظة امس الاحد، بحضور ومشاركة قيادات مديرية الصحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى مؤسسات المجتمع المدني، وسط اقبال كبير من العاملين بالديوان العام للماحفظة ومختلف الادارات لاجراء الكشف الطبى والتحاليل الطبية الشاملة، والاستفادة من خدمات الحملة، لافتاً الى ان الحملة تستهدف إجراء مسوح طبية وتوفير الدواء والعلاج للمرضى وتكثيف وتفعيل الاعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى في مجال الصحة الانجابية،فضلا عن تحويل الحالات المرضية الى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة، موجها الشكر للقائمين على القوافل وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل .يذكر ان وزارة الصحة والسكان خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين بخصوص حملة «100 يوم صحة»، وهما 15300 و15335.