بوتين: نقدر ما قام به رئيس بيلاروسيا في حل أزمة تمرد فاجنر

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشكر إلى قادة ومقاتلي مجموعة فاجنر، الذين رفضوا إراقة المزيد من الدماء، بعدما أعلن زعيم المجموعة العسكرية الخاصة تمرده ضد قوات الجيش الروسي، وأضاف بوتين: «نقدر ما قام به رئيس بيلاروسيا في حل أزمة التمرد».

وأوضح بوتين في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بإمكان عناصر فاجنر توقيع عقود مع وزارة الدفاع، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، مؤكداً أن مقاتلي فاجنر كانوا وطنيين، وعادوا حقناً للدماء.

وأثنى الرئيس الروسي على «وطنية» الروس، خلال تمرد فاجنر، وقال إن تضامن الشعب الروسي أثبت أنه يمكن مواجهة أي تهديد أو استفزازات.