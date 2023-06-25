«القاهرة الإخبارية»: بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين بعد أزمة فاجنر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن اليوم الأحد، أن الاضطرابات في روسيا شأن داخلي، لكن أزمة تمرد فاجنر تكشف عن «تصدعات حقيقية» في سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من المبكر توقع مصير قوات فاجنر

وأشار إلى أنه لا يعتقد أننا رأينا نهاية مشهد الاضطرابات في روسيا بالاتفاق بين الكرملين وقائد فاجنر على الانسحاب، وأنه من المبكر القول ما الذي يحمله المستقبل لمقاتلي فاجنر، لافتًا إلى أن الرئيس جو بايدن لم يحاول التواصل مع الرئيس الروسي.

وشدد على أن الوحدة الغربية وراء أوكرانيا لا تزال قوية، وأن استراتيجية كييف في الحرب قد تستغرق أسابيع أو أشهرًا لإظهار نتائج، خاصة أنه لم يحدث أي تغيير في التموضع النووي لروسيا.