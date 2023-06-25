بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا على وساطته لإنهاء تمرد فاجنر

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفياً مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قبل قليل، ليقدم له الشكر على وساطته لحل الأزمة الناجمة عن تمرد حركة فاجنر العسكرية، مساء أمس السبت.

تعليق رئيس حركة فاجنر

في نفس السياق، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن قائد فاجنر أشار إلى أن مقاتلي حركته تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ولكن تدخل رئيس بيلاروسيا قد أعاد الأمور إلى اتجاه آخر.

مجموعة فاجنر تنهي تمردها

وتقاتل مجموعة فاجنر في صف روسيا ضد أوكرانيا بعد أن بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022، إلا أن الحركة العسكرية أعلنت مؤخراً تمردها ضد قوات الجيش الروسي، وبدأ مقاتلوها في السيطرة على مناطق داخل الأراضي الروسية والتقدم باتجاه العاصمة موسكو.