بئر زمزم.. مراحل تعبئة الماء المقدس عند المسلمين

بئر بدأت بسعي لزوجة النبي إبراهيم عليه السلام التي كانت تبحث عن ماء لها وابنها النبي إسماعيل، أصبح مع مرور القرون أهم مصدر للماء العذب في المملكة العربية السعودية، كيف يتم تعبئة مياه زمزم التي تحرص السعودية على توفيرها للحجاج الذين يتبركون بها.

جهود مضنية من أجل إخراج ماء زمام بأحدث التقنيات

تبذل رئاسة رئاسة شؤون الحرمين جهدا مضنيا من أجل الحرص على نقاوة مياه زمزم وتأمينه حتى يصل إلى المعتمرين بأيسر السبل، وتبدأ القصة بسحب المياه من بئر زمزم بشكل آلي إلكتروني بأحدث التقنيات من أجل حماية المياه من التلوث عقب الخروج من البئر بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

مراحل مختلفة للحصول على مياه زمزم

وذكرت شؤون الحرمين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رحلة مياه زمزم تكون طويلة حتى تصل إلى الحجاج وهذه المراحل تشمل التعقيم، والتنقية حيث يتم ضخ المياه الخام من بئر زمزم عبر مضختين عملاقتين بقدرة (360) م3/ساعة، والتي تقوم بسحب المياه من البئر ثم ضخها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مياه زمزم، والذي يقوم بدوره بتخزين المياه وإجراء أعمال التعقيم، ثم إرسالها إلى محطة خزان زمزم ومحطة سبيل الملك عبدالعزيز.

مرحلة الضخ

تحضر مرحلة ضخ المياه المسحوبة من المضختين، حيث يتم ضخ مياه زمزم عبر خطوط نقل المياه الخام والتي تبلغ 4 كيلومترات تقريبا، المصنوعة من مادة الحديد المقاوم للصدأ.

مرحلة التخزين

تأتي بعد ذلك مرحلة تخزين مياه زمزم في خزانات ذات سعة 5000 م3، وهي خزانات مقسمة إلى جزأين ومبنية من الخرسانة، وبعد ذلك تأتي مرحلة تنقية المياه، ويتم نقلها إلى محطة التنقية وفلترة المياه وإنتاجها بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم عبر منظومة متكاملة من الفلاتر.

التعبئة

فيها يتم نقل المياه المنتجة إلى خزاني «كدي» بسعة (10000 م3) وسبيل الملك عبدالعزيز، كما يتم تزويد المسجد الحرام بماء زمزم من خزان «كدي»، بينما تتم تعبئة صهاريج المسجد النبوي من سبيل الملك عبدالعزيز.

تعبئة مياه زمزم

يتم الضخ إلى مصنع الإنتاج، ويتم إنتاج عبوات ماء زمزم 5 لترات، ثم تنتقل المياه المنتجة من خزان كدي بعد إعادة تنقيتها عن طريق الأشعة فوق البنفسجية خلال أنابيب غير قابلة للصدأ، مرورا بمحطات التبريد حول المسجد الحرام، حيث يتم ضخها إلى نقاط التعبئة في المسجد الحرام.

مرحلة تسبق كل المراحل

وتسبق كل هذه المراحل أخذ عينات وتحليل لمياه زمزم للتأكد من مواصفاتها وخصائصها، كما يخضع الماء في جميع المراحل إلى أخذ عينات عشوائية يتم تحليلها، للتأكد من خلوها من أي ملوثات.