«القاهرة الإخبارية»: السعودية وفرت 202 مليون عبوة ماء زمزم للحجاج

أكد عبد الرحمن السديس، رئيس عام المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاستعدادات جارية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لري زمزم خلال موسم الحج الحالي، موضحا أن المشروع جاهز، وبه أكثر من 202 مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية، فإن «السديس» أوضح أنه سيواصل بيع الطرود من خلال المتعهدين المعتمدين، بينما من خلال مزودي الخدمة في مقر المشروع، سيبيع حسب الحاجة لتصل إلى 200 ألف طرد في اليوم، وأوضح أنه أمرهم بمضاعفة العبوات وزيادة طاقتهم الإنتاجية القصوى.

وأوضح أن هذه الخدمة جاءت لإنجاز مهمة المشروع باتباع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتزويد الحجاج بماء زمزم بطريقة بسيطة وحضارية..