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ما عدد عبوات مياه زمزم المسموحة لكل معتمر مغادر السعودية؟.. وزارة الحج توضح

كتب:

سارة ثروت
12:25 م | الإثنين 01 مايو 2023
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، العدد المسموح به لعبوات مياه زمزم على الطائرات لكل معتمر مغادر المملكة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، موضحة أن شراء العبوات من منافذ البيع الرئيسية. 

وقالت الوزارة: «كل معتمر يغادر المملكة العربية السعودية مسموح له بحمل عبوة واحدة سعتها 5 لترات»، مؤكدة ضرورة وجود حجز مسبق عبر تطبيق «نسك»، وفق صحيفة «المدينة» السعودية.

ضوابط حمل عبوة ماء زمزم على متن الطائرة للعائدين إلى بلادهم 

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالسعودية كشف  خلال الأيام الماضية، عن الضوابط والإجراءات اللازمة التي يجب على جميع المعتمرين المغادرين في المملكة الالتزام بها من أجل حمل عبوات ماء زمزم على متن الطائرات العائدة إلى بلادهم، وهي كالتالي:

- أن يكون المعتمر قد حجز رحلة العمرة من خلال تطبيق «نُسك». 

- شراء العبوة التي يريد المعتمر شحنها جوا من خلال منافذ البيع الرئيسة المسموح بها بالمملكة.

- يجب أن تصل سعة العبرة التي يحملها المعتمر إلى 5 لترات فقط. 

- يجب على المعتمر عدم وضع عبوة الماء داخل الأمتعة المشحونة جوا. 

- يستطيع كل معتمر مغادر البلاد، شحن عبوة واحدة فقط من ماء زمزم.

 

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