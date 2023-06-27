الإصابة تمنع «عمر ومحمد» من المشاركة في بطولة العالم للسباحة

طفلان شقيقان هما عمر 10 سنوات ومحمد 8 سنوات حققا المركزين الأول والثاني في بطولة الجمهورية للسباحة، بعد أن تأهلا لها لحصولهما على بطولة الإسكندرية، وكانا يطمحان في الوصول للعالمية رغم صغر سنهما، ويستعدان بكل قوة لتحقيق مراكز متقدمة إلا أنهما تعرضا للإصابة، ثم توفت جدتهما.

نستعد بقوة لتحقيق الحلم

وقال «عمر عبد العزيز عبد السميع»، في تصريحات لـ«الوطن»: «كنت على بعد خطوة أنا وشقيقى محمد 8 سنوات من تحقيق حلمنا للعب فى بطولة العالم للسباحة، بعد تحقيقنا المركز الأول والثاني فى بطولة الجمهورية ولكن تعرضنا للإصابة معا بشكل غريب قبل البطولة بأيام قليلة، بالإضافة لوفاة جدتي وكأن الظروف حالت بيننا وبين المشاركة ولم نشارك في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة العالم، ولكن لن نيأس فما زال أمامنا الوقت لتحقيق هذا الحلم ونستعد بقوة لتحقيق أهم أحلام حياتنا وسنصل لبطولة العالم ونحقق أفضل المراكز لأننا نتمنى رفع علم مصر فى بطولة العالم».

يحلمان بالعالمية

من جانبها قالت أسماء محمد والدة البطلين إنهما يحبان السباحة جدا ويتقدمان في التدريبات بشكل ملحوظ، وأصبحت بطولة الإسكندرية وبطولة الجمهورية لهما ليس إنجازًا بل يحلمان بطولة العالم للسباحة وأنا ووالدهما نشجعهم على ذلك، ويشير محمد القزاز مدرب السباحة أنة يرى فيهما روح البطولة مما يجعلهم يتقدموا دائماً في التدريبات».

أما مصطفى عادل مدرب ألعاب القوى فقال إن عمر ومحمد ملتزمان جدا في التدريبات ويؤديان بشكل جيد لتحقيق حلمهما وهذا فى حد ذاتة أقوى دافع للبطولة.