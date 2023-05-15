«إيناس» من قصار القامة تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

قصة كفاح طويلة عاشتها إيناس الجبالي، من قصار القامة، المقيمة بمركز كفر سعد التابع لمحافظة دمياط، تمكنت خلالها من حصد مراكز متقدمة في عدة بطولات لحمل الأثقال، كان آخرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في رفع الأثقال البارالمبي، يوم السبت الماضي.

أول مذيعة من قصار القامة في «قادرون باختلاف»

بدأت قصة «إيناس» منذ 3 سنوات، عندما سعت لتجميع قصار القامة على مستوى محافظة دمياط، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية، وتواصلت معهم لتحفيزهم على ممارسة الرياضة والاشتراك في المسابقات المختلفة، لأنها من هواة الرياضة، وتدربت على رياضة حمل الأثقال في مركز شباب كفر سعد.

تحكي الفتاة لـ«الوطن»، أنّ أكثر لحظة لن تنساها في حياتها، عندما قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل قادرون باختلاف عام 2021، وأصبحت أول مذيعة من قصار القامة إلى جانب حصدها العديد من البطولات في رياضة رفع الأثقال، إذ جرى تعيينها مديرًا إداريًا لنادي كفر سعد الرياضي، وكانت تلك فرصة مناسبة لدعم قصار القامة للمشاركة في مختلف الأنشطة التي يقدمها النادي وتتلائم مع قدراتهم.

وأشارت إلى أنها تسعى جاهدة للوصول الى بطولة العالم، وأيضًا ستواصل دعم قصار القامة، وتكتشف مواهبهم وتنميها بالتعاون مع الكابتن محمد تومة الذي يدربهم ويهتم بهم ليحققوا حلمهم بالوصول إلى بطولة العالم هذا العام.

مدرب النادي: «إيناس» حصدت العديد من البطولات

ويلتقط طرف الحديث الكابتن محمد تومة، مدرب لنادي كفر سعد الرياضي: «في البداية عندما جاءت إيناس للتقدم للمشاركة في رياضة حمل الأثقال، ورأيتها من قصار القامة، لم أكن أتوقع مهاراتها العالية وقدراتها المميزة، فدعمتها وحفزتها حتى حصلت على بطولات عديدة كما قابلت رئيس الجمهورية في قادرون باختلاف، وكانت أول مذيعة تقدم أمام الرئيس من ذوي الهمم، كما تفوقت في حمل الأثقال وتدرجت من بطولة المحافظة والتصعيد لبطولة الجمهورية، وحصلت على البرونزية والفضية، وأخيرًا المركز الأول في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي منذ يومين، بعد تدريب استمر أشهر عديدة».