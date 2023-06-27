شروط التقدم لوظائف وزارة المالية.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة المالية لشغل وظائف بالمستوى الوظيفي «مدير عام»، مشيرا إلى ضرورة توافر المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، والقدرة الفائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها، كما يشترط المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

توافر مهارات فنية لدى المتقدم

ولفت الجهاز على الموقع الرسمي له، إلى ضرورة توافر مهارات فنية لدى المتقدم من بينها القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وما يتصل به من مهارات أساسية، إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

سنوات الخبرة

ويشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، كما يشترط قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

ولفت الجهاز إلى ضرورة تقديم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية في موعد أقصاه 17 يوليو 2023، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

رابط التقديم والاطلاع على الوظائف الجديدة

من جانبه أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفق بيان الحكومة، أنّ الجهاز ينشر الإعلانات التي سيعلن عنها قريبا عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، والتي طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة.