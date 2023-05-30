تواصل فعاليات مسابقة التنظيم والإدارة ببني سويف عن قانون الخدمة المدنية

نظمت مديرية التنظيم والإدارة في محافظة بني سويف، مسابقة دوري المصالح الحكومية داخل نطاق المحافظة، عن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكتب وفتاوى وآراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكافة القوانين المتعلقة بالموظف العام داخل الجهاز الإداري بالدولة، وقرارات إنشاء الجهات واختصاصاتها التفصيلية وهياكلها التنظيمية، تحت شعار دوري المصالح الحكومية في الخدمة المدنية، والذي يعقد لأول مرة، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

مباريات ثقافية ساخنة في قانون الخدمة المدنية

وتجري فعاليات المسابقة بمقر مديرية التنظيم والإدارة، والتي تستهدف قانون الخدمة المدنية ولائحته، إقامة 3 لقاءات بين كل من مديريتي الصحة والإسكان، واللقاء الثاني بين منطقة آثار بني سويف والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، واللقاء الثالث بين مديرية الشباب والرياضة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والتي أسفرت عن فوز مديرية الصحة ومركز ومدينة ببا وناصر، كما فازت مديريات القوى العاملة والزراعة والتعليم على منافسيهم الطب البيطري والتضامن والطرق والنقل.

لقاءات جديدة بين المصالح الحكومية في قانون الخدمة المدنية

ومن المقرر أن تقام لقاءات تجمع بين التربية والتعليم والزراعة والقوى العاملة دوري في بني سويف، بينما تعقد المنافسات يوم الخميس بين كل من فريقي الوحدة المحلية بناصر والصحة، الوحدة المحلية بمركزي ببا وناصر والصحة في مواجهة الوحدة المحلية لمركز ببا، لتصعد دور النهائي الفرق الأعلى نقاطًا.

رفع كفاءة العاملين بالمصالح الحكومية

من جانبه قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المسابقة تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين بالمصالح الحكومية، والعمل على تحفيزهم لمواصلة العمل بكل جد، والسعي الدائم لجعل الموظف داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة ملم بكافة الأمور القانونية والفتاوى والآراء الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتقليل الشكاوى وتوفير الوقت والجهد من البحث والتصويب من خلال إعداد باحثين على علم بكافة الأمور داخل الإدارة.