«التنظيم والإدارة» يُعلن عن وظيفتين شاغرتين بوزارة النقل.. اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن العديد من الوظائف الحكومية القيادية الخالية بوزارة النقل، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، ومن بين الوظائف المعلن عنها «مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي، ورئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع».

«الوطن»، تستعرض تفاصيل الوظائف المطروحة والتي تتضمن شروط وإجراءات ومواعيد التقديم فيما يلي:

بيانات الوظيفة الأولى

- الجهة طالبة الإعلان: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية.

- الجهة التابع لها: وزارة النقل والمواصلات.

- وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي بالإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على إصدار كافة تراخيص خدمات النقل البري للبضائع والشاحنات الأجنبية طبقاً للتراخيص والتعليمات التي يصدرها الجهاز والاتفاقيات الأجنبية.

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على استخدام الحاسب الآلي، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

- المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه وإدارة فرق العمل.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط التقدم للوظيفة

-المؤهل الدراسي: مؤهل هندسي عالي مناسب.

- المستندات المطلوبة: أصل + 6 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيــان حالــة وظيفية – شهــادة قــانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية – صورة البطاقة الشخصية – صور تقارير الكفــاية لآخر 3 سنوات – 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6– بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها – شهادة ميلاد كمبيوتر – صحيفة الحالة الجنائية).

- بداية الإعلان:2023/06/04

- نهاية الإعلان:2023/07/03

- تقدم الطلبات إلى جنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز (أعلي محطة مترو منشية الصدر).

الوظيفة الثانية

- رئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع

- الجهة طالبة الإعلان: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية.

- الجهة التابع لها: وزارة النقل.

- وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع التابعة للرئيس التنفيذي للجهاز وتختص هذه الوظيفة بمتابعة أعمال الموانئ والنقل الدولي والإشراف على تأدية خدمات النقل البري للبضائع ومنح تراخيص خدمات النقل البري للبضائع ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالنقل الذكي للبضائع.

المهارات المطلوبة

- المهارات الأساسية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على استخدام الحاسب الآلي، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

- المهارات الفنية: القدرة العالية على القيادة والتوجيه وإدارة فرق العمل.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوي الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط التقدم للوظيفة

- شروط المؤهل: مؤهل هندسي عالي مناسب.

- المستندات المطلوبة: أصل + 6صور تتضمن (طلب شغل وظيفة - بيــان حالــة وظيفية - شهــادة قــانونية بعدم توقيع جزاءات وبعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية - صورة البطاقة الشخصية - صور تقارير الكفــاية لأخر 3 سنوات - 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 - بيان أبرز الإنجازات - بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها - شهادة ميلاد كمبيوتر - صحيفة الحالة الجنائية).

- بداية الإعلان:2023/06/04.

- نهاية الإعلان:2023/07/03.

تقدم الطلبات للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز (أعلي محطة مترو منشية الصدر).