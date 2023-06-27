هزة أرضية ضعيفة بقوة درجتين تضرب تركيا

ضربت هزة أرضية ضعيفة، صباح اليوم الثلاثاء، بقوة درجتان على مقياس ريختر، وسط تركيا بعمق 4 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إنَّ بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 93 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الشرقي من منطقة تشانكايا بأنقرة، و4 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة كولو وسط الأناضول.

هزة أرضية تضرب شرق تركيا

وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا بعمق 5 كيلومترات، فيما أظهرت بيانات الزلازل الأوروب يالمتوسطين، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 10 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة ديادين التركية، و92 كيلومترًا جنوب غرب يريفان عاصمة آرمينيا.

وفي 6 فبراير من العام الجاري 2023، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، ما أسفر عن تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة.

من جانبها، قدرت منظمة «الصحة العالمية»، عدد المتضررين جراء زلزال تركيا المدمر، إلى نحو 23 مليون شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.