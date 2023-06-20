زلزال يضرب وسط تركيا.. عمقه 10 كيلومترات

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، بعمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات جراء زلزال تركيا.

بؤرة زلزال تركيا جنوب جوكسون

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال تركيا على مسافة 52 كيلومتر شمال غرب كهرمان مرعش جنوب البلاد، و9 كيلومترات جنوب شرق جوكسون.

ومساء أمس الاثنين، ضرب زلزال تركيا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، كهرمان مرعش على عمق 7 كيلومتر تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «آفاد».