تعرف على أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج.. الأزهر يوضح

يحرص المسلمون في يوم عرفة على الإكثار من الطاعات والعبادات، لما له من ثواب كبير في هذا اليوم، ولكن قد لا يعلم البعض ما هي أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، وهو ما يجيب عنه الأزهر الشريف تيسيرا على المسلمين في استغلال هذا اليوم.

أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج

قال الشيخ أبو اليزيد علي سلامة، الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، عن أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، إنَّه يوم عظيم، أُكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: «اليوم أكلمت لكم دينكم وأتتمت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا».

ما أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج

وأوضح «أبو اليزيد» في إجابته على أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، أنَّه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعرف على أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج

واستكمالًا للحديث عن أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، أشار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، إلى أنَّ أفضل أوقات الدعاء في هذا اليوم من بعد صلاة الظهر وحتى غروب شمس يوم عرفة، اكثروا فيه من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وابدأ هذا الوقت الميمون بسنة من السنن المهجورة، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من داوم على أن يصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرمه الله على النار.

ومن أهم أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، هو الصيام، إذ استشهدت الصفحة الرسمية لهيئة كبار العلماء بالحديث الشريف عن أبي قتادة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده».