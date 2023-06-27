دعاء يوم عرفة للمتوفى.. «اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»

دعاء يوم عرفة للمتوفى، من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الناس بسبب فضل يوم عرفة العظيم، وعتق الله فيه عباده من النار، ومباهاته الملائكة بالحجاج على جبل عرفات.

ويوم عرفة يستجاب فيه الدعاء، فقد قال نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث نبوي شريف: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

دعاء يوم عرفة للمتوفى

دعاء يوم عرفة للمتوفى .. يمكن للشخص الدعاء بما يريد في هذا اليوم العظيم، حيث إنه يوم يستجاب فيه الدعاء، ومن الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الشخص يوم عرفة للميت ما يلي:

- «اللهم في يوم عرفة اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم».

- «رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات».

وعن دعاء يوم عرفة للميت، فيمكن للشخص أن يدعو بمجموعة من الأدعية الأخرى أيضا ومنها:

- «اللهم في يوم عرفة اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النار».

- «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

أدعية للميت يوم عرفة

- «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر - قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم».

- ومن الأدعية للميت في يوم عرفة: «اللهم في يوم عرفة اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».