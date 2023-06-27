أدعية يوم عرفة.. ماذا كان يقول الرسول؟

نشرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، للدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، يتحدث فيه عن أدعية يوم عرفة، وما يمكن الدعاء به في هذا اليوم العظيم.

أدعية يوم عرفة

في بداية الفيديو، وحول أدعية يوم عرفة، قال الدكتور أيمن الحجار، إنَّه من أفضل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في يوم عرفة أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يكبر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم.

أفضل دعاء ليوم عرفة

وبشأن فضل الدعاء في يوم عرفة، أضاف «الحجار»، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله».

وتابع «الحجار»: «إذا أيها المسلم احرص على ذكر الله تعالى وعلى التلبية وعلى التسبيح وعلى التحميد في هذه الأيام حتى تنال بركة هذا اليوم وحتى يقبل الله تبارك وتعالى دعاءك في هذا اليوم وحتى يقبل الله تبارك وتعالى نجواك في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أجرنا في هذا اليوم العظيم إنه جواد كريم»

دار الإفتاء توضح صيغة دعاء يوم عرفة

ومن جهتها، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إنَّه من أدعية يوم عرفة، التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يقوله المسلم: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والنَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».