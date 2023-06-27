وسائل إعلام: إقلاع طائرة روسية يشتبه في ارتباطها بفاجنر إلى بيلاروسيا

أقلعت طائرة يشتبه في ارتباطها بمجموعة فاجنر الروسية من روسيا باتجاه بيلاروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.

وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس قال في وقت سابق، إن وجود مؤسس «فاجنر» يفجيني بريجوجين، في بيلاروسيا لا يشكل بالضرورة تهديدا على دول البلطيق لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تقديم معلومات عن مؤسس فاجنر إلى كبار المسؤولين البريطانيين

وفي وقت سابق، جمعت الاستخبارات الأمريكية معلومات مفصلة ودقيقة عن خطط بريجوجين قبل أحداث السبت الماضي لكنها لم تكشف عنه للحلفاء، فيما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن مصادر قولها إن المعلومات تم تقديمها لبعض الحلفاء فقط، بينهم كبار المسؤولين البريطانيين.

وفي مقابلة مع شبكة «آر تي» الروسية، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لمزاعم الأوكرانية، على حد قوله، بشأن نية «موسكو» لتقويض محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بالهراء، مضيفًا خلال المقابلة، أنَّ أحداث السبت الماضي، لن تخلق أي صعوبات ولن تؤثر على علاقات بلاده مع الشركاء والأصدقاء، مضيفا إن الأحداث ستزيد من صلابتها وقوتها أكثر فأكثر.

وفي وقت سابق، بحثت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، آخر المستجدات على الساحة الروسية، واستمرار الدعم لأوكرانيا، وأكدا المسؤولان، على وحدة حلف شمال الأطلسي «الناتو».