قائد فاجنر: توقفنا عن التحركات لمنع إراقة دماء الجنود الروس

قال قائد فاجنر يفغيني بريغوجين، إنه لا أحد من المقاتلين وافق على توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، مبينا أن المسيرة الخاصة بالحركة أظهرت مدى التنظيم الذي يجب أن يكون عليه الجيش الروسي.

توقف إراقة دماء الجنود الروس

وأضاف «بريغوجين» بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين: «كان هناك قرار بحل المجموعة في 1 يوليو، وتوقفنا عن التحركات لمنع إراقة دماء الجنود الروس، ونأسف لاضطرارنا لإسقاط طائرات روسية، ومسيرتنا كان هدفها منع تدمير المجموعة».

أخطاء أمنية في روسيا

وتابع: «مسيرتنا أثبتت وجود أخطاء أمنية في روسيا، وتحركنا لم يكن هدفه الإطاحة بالقيادة الروسية، فالمدن الروسية استقبلتنا بالأعلام وكان السكان سعداء بوجودنا، ولم نقتل أي جندي روسي خلال زحفنا وسيطرنا على مدينة روستوف بالكامل».