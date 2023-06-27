«الدفاع الروسية»: مقاتلو فاجنر يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة للجيش

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى وحدات الجيش الروسي، فيما أشارت وكالة «إنترفاكس» الروسية، إلى أن «موسكو» أسقطت القضايا الجنائية عن عناصر المجموعة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لوكاشينكو: المسؤولية العليا عن مصير الوطن تقع على أكتاف الجنرالات

من جهته، قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، صباح اليوم الثلاثاء، إنَّه أعطى كل الأوامر لجيش بلاده للبقاء على أهبة الاستعداد القتالي الكامل، مضيفا أنَّ «مينسك» لديها القدرات اللازمة لمواجهة التهديد الغربي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار لوكاشينكو، خلال اجتماع بالقيادات العسكرية للبلاد، إلى أنَّ من المؤلم مشاهدة الأحداث التي وقعت في جنوب روسيا، مشددا على أن المسؤولية العليا عن مصير الوطن تقع على أكتاف الجنرالات، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.