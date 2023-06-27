محافظ أسيوط يوافق على 45 طلب إعارة في مديرية التربية والتعليم

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اعتماد 45 طلب إعارة و82 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم من بينهم طلبات لبعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم، مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات، وحرصًا على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

طلبات إجازة وإعارة

وأشار «سعد» خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إنه تم الموافقة على اعتماد 45 طلب إعارة، واعتماد 82 طلب إجازة متنوعة، تمثلت في «بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج .... وغيرها»، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة، على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم.

فحص الطلبات

وشدد محافظ أسيوط على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات، وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة، وتلبية لاحتياجات المواطنين مؤكدًا إنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب واعارة ونقل بعض العاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطرى والزراعة، والشباب والرياضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

تشكيل لجان

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.