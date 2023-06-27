دار الإفتاء تحذر من فعل محرم على النساء خلال الطواف: حفظا لهنّ

استلام الحجر الأسود من مناسك الحج والعمرة ويكون في كل شوط وطواف يقوم به الشخص الحاج، وهو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بالحديث الشريف: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي» اللفظ لمسلم، ويتسارع المسلمون أثناء الطواف لاستلام الحجر الأسود مما قد يسبب ازدحاما وتدافعا.

حكم الازدحام حول الحجر الأسود

وقالت دار الإفتاء عن حكم ازدحام المعتمرين من الرجال والنساء على استلام الحجر الأسود أنَّه يكره للرجال، ومحرم على النساء، موضحة أنَّ سبب تحريم ازدحام النساء حول الحجر الأسود هو حفاظًا لهنّ من أي أذى قد يتعرض لهن بسبب التدافع أو الازدحام.

استلام الحجر الأسود

وأوضحت الإفتاء أنَّه لا حرج على من لا يستطيع لمس الحجر الأسود بيديه أثناء الطواف، موضحة أنَّه عند العجز عن الاستلام باليد يستلم الإنسان بشيء في يده، فإن لم يمكنه استلامه أصلًا أشار إليه وكبر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ» رواه البخاري.