دعاء بدء الطواف عند الحجر الأسود.. ردد قول النبي تُفتح لك أبواب الجنة

مع اقتراب بدء مناسك فريضة الحج يسعى الكثيرون لمعرفة دعاء بدء الطواف عند الحجر الأسود، والذي يٌعتبر موضع إجلال وتعظيم لدى جميع المسلمون في شتى بقاع الأرض ويوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة الشريفة من الخارج.

دعاء بدء الطواف عند الحجر الأسود

وبخصوص دعاء بدء الطواف عند الحجر الاسود، فإنّ القناة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين على «يوتيوب» نشرت فيلمًا لتعليم صفة العمرة من النية إلى تمامها، موضحا أنه عند دخول الحاج للبيت الحرام لأبد وأن يكون مقدما رجله اليمنى كما ورد في السنة الصحيحة قائلا: «اللهم صل على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك».

ما يجب على الحجاج عند رؤية الحجر الاسود

وحول دعاء بدء الطواف عند الحجر الاسود، أضافت صفحة شؤون الحرمين أنّه يشترط لصحة الطواف أن يكون على الحاج على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر ويتم 7 أشواط تنتهي عند الحجر الأسود، فضلا عن أنه يجب على المسلم أن يحرص على الإكثار من الذكر والدعاء وأن يبتعد عن الخصومات والجدال والمزاح، وذلك لأن هذا يُعتبر موطن عظيم تغفر فيه الذلات وتعتق الرقاب فيه من النار وترفع الحسنات.

دعاء النبي عند رؤية الحجر الاسود

وفيما يتعلق بدعاء بدء الطواف عند الحجر الاسود، فإنه يسن للمسلم أن يردد الحاج والمعتمر عند وجوده في الركن اليماني والحجر الأسود:« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، مؤكدا أنه يجب على المسلم بعد نهاية الشوط السابع بأن يُغطي كتفه ويتوجه خلف مقام إبراهيم ويُصلي ركعتين إن قدر على ذلك أو يصليهما في أي مكان داخل الحرم الشريف، فضلا عن قرءاة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية بعد الفاتحة.

وتابعت بأنه بعد انتهاء المحرم من كل هذه الأمور يجب عليه أن يشرب من ماء زمزم ثم يصعد الصفا قائلا نبدأ بما بدأ الله به تاليا قول الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ.

أدعية عن بدء الطواف عند الحجر الاسود

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة بعض الأدعية على سبيل المثال لا الحصر عند بدء الطواف عند الحجر الاسود وجاءت كالتالي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، ويكرر الدعاء 3 مرات ويدعو فيما بينها بما شاء.