بث مباشر.. خطبة عرفات من مسجد نَمرة

يلقي عضو هيئة كبار العلماء يوسف بن محمد بن سعيد، خطبة عرفات من مسجد نَمرة، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية.

وتوافد الآلاف من حجاج بيت الله الحرام الي الصعود علي جبل عرفات اليوم الثلاثاء، المعروف بيوم عرفة وهو أعظم اركان الحج التي يؤديها الحجاج كل عام في التاسع من ذي الحجة.

بث مباشر لخطبة عرفة

واستعدت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل طاقتها لبث خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، الذي يصلي فيه الحجاج صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، وذلك خلال فعاليات موسم حج هذا العام 1444 هـ.

خطبة عرفة بـ20 لغة

وقال عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صباح اليوم، إنَّ الرئاسة استعدت بشكل كامل لبث الخطبة يوم عرفة، مضيفًا أنَّه من المقرر بث الخطبة بـ20 لغة حول العالم، ما يمثل تحديً كبير للمملكة العربية السعودية لتوفير كل خدمات الاتصال والترجمة لجميع ضيوف الرحمن من أجل تسهيل أداء مناسكهم خلال موسم الحج.

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، يستهدف هذا المشروع أكثر من 300 مليون مستفيد حول العالم، بترجمة خطبة يوم عرفة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، وذلك في إطار جهود الدولة لإيصال واستيعاب الخطبة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم.

يُذكر أنَّ مسجد نَمرة، هو أحد المساجد المهمة في الحج، إذ يوجد على جبل عرفات ويؤدي فيه المسلمون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا يوم عرفة، كما اوصي الرسول صلي الله عليه وسلم.