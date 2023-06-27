توريد 200 ألف طن قمح إلى مواقع الاستلام في كفر الشيخ

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أنّ استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم توريد القمح

وأضاف «الهابط»، أنّ هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقاً لتوجيهات محافظ الإقليم.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأكد «الهابط»، أنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شدّد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة؛ لافتاً أن إجمالي المورد من محصول القمح المحلي منذ بدايةً فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم الثلاثاء، 202 ألف و671 طن قمح و218 كيلو قمح بلدي.

إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في كفر الشيخ

يذكر أنّ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلّغت 214 ألفاً و868 فداناً، منها 350 حقلاً إرشادياً على مساحة 350 فداناً.