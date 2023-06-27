عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: اجتماع الكلمة صلاح للدين والدنيا وتحقق للمصالح

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد: «الله أمر بالاجتماع والمحبة والتألف والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف»، مشيرًا إلى أن الله تعالى قال ناهيا عن التفرق: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»، وأيضا قوله: « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية خلال خطبة عرفة من مسجد نَمرة، بقول الله تعالى: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» فضلا عن الحديث النبوي: «إن اللهَ يرضَى لكم ثلاثًا ويسخطُ لكم ثلاثًا يرضَى لكم أن تعبدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرَّقوا».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية أنَّ في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد وبه يحدث التعاون على البروالتقوى وينصر الحق على الباطل، وتهبط مساعي الحاقدين والمتربصين، متابعًا: «متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن، وتضادات الإرادات فسفك الدم الحرام واستحل المال المعصوم وانتهك الحرمات وصعب على الأمة الرقي في حياتها وعسر الالتزام بالطاعات».