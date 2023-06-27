عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: الشريعة حذرت من الانسياق وراء الشائعات

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد، إن الشريعة أمرت بالتعاون على الخير كما قال عز وجل: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، مشيرا إلى أنَّ الشريعة حذرت من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي يقصد منها تفريق الصف.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية خلال خطبة عرفة من مسجد نمرة، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، مشيرًا إلى أهمية أن يحذر المؤمنين من الحملات البغيضة بمختلف وسائلها وأساليبها الموجهة لتفريق الكلمة وتقليب بعض المجتمع على بعضه، لذا جعل الله تعالى عدد من الطاعات تؤدى جماعة مثل الحج وصلاة الجمعة والجماعة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: «ومما يؤدي إلى الجماعة، ما جاءت به الشريعة من التكافل الاجتماعي بدفع الزكاة والنفقات وسن الأوقاف وإخراج الصدقات»، مشيرا إلى أن الشريعة جاءت بتذكير المتخاصمين بأخوة بعضهم لبعض والترغيب في الإصلاح عند حدوث التخاصم، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إنما المؤمنون أخوة».