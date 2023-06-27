مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «يدوم الفرح» لتجهيز اليتيمات

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة «يدوم الفرح»، لتجهيز اليتيمات، حيث قامت المؤسسة بتجهيز 50 عروسا من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة السويس.

تجهيز 50 عروسا في محافظة السويس

ووزعت المبادرة الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات، وسط فرحة كبيره لأهالي العرائس، بحضور المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، عقب فعالية تدريب برنامج «مودة»، بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك سعيًا لاستدامة حياة زوجية على أسس سليمة وبناء أسرة جديدة ودعمًا للفئات الأولي بالرعاية.

يذكر ان هذه هي المرحلة العاشرة من مبادرة يدوم الفرح والتي تسعي تجهيز العرائس من اليتيمات، وتم اطلاقها في عدد من المحافظات «أسوان، الدقهلية، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، كفر الشيخ، وجنوب سيناء»، بالإضافة إلى تجهيز 200 عروس في محافظة الغربية وأخيرًا محافظة السويس.