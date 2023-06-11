انطلاق مبادرة «أنت الحياة» لمؤسسة حياة كريمة في سوهاج بمشاركة 15 ألف شاب

انطلقت مبادرة «أنت الحياة»، إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأحد، بمشاركة 15 ألف شاب من أبناء مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.

توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية

وقال مدير المؤسسة بسوهاج العقيد محمد كمال، إن الفعالية تحت عنوان «أنت الحياة»، وسيتم خلالها توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية، وجرى توزيع 10 آلاف وجبة غذائية، وتوزيع الآلاف من الألعاب على الأطفال، إضافة إلى تقديم مساعدات طبية، وعمل لقاء مجتمعي، وتنظيم ملتقى توظيفي وحفل موسيقي.

وأضاف مدير مكتب المؤسسة، أنه سيتم بث مباراة الأهلي والوداد في المباراة النهائية، وتوفير الحافلات لنقل المتطوعين.

إقبال كبير من المواطنين

فيما قال الدكتور هشام الحداد، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، إن اليوم شهد إقبالا غير مسبوق من مواطني سوهاج، وسط حالة من الفرحة والسعادة، لدعم المؤسسة لهم، حيث وفرت المؤسسة كافة أنواع الدعم لهم من خلال توفير عيادات طبية تقدم كافة أنواع الدعم لمرضى «العظام، والعيون، وتنظيم والأسرة، والأمراض الجلدية».