قافلة طبية تفحص ألف مواطن في سوهاج بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، تنفيذ قوافله الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للأهالي بقري و مراكز المحافظة الأكثر احتياجًا، إذ انطلقت القافلة إلى مركز المنشاة، وتم خلالها فحص وعلاج 971 مواطنا.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة، إنه تم تنفيذ القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة «أنت الحياة»، التي تم تنظيمها بمركز شباب مدينة المنشاة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً داخل الإقليم.

تنفيذ القوافل الطبية بسوهاج

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن جامعة سوهاج تحرص على تنفيذ تلك القوافل الطبية، إيماناً منها بأهمية مد يد العون لمساعدة أهالينا داخل الإقليم، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة، إذ شارك بها عدد من الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة، الأطفال، الروماتيزم، الرمد، النساء والتوليد، والعظام والجلدية.

تحويل 35 حالة لمستشفى سوهاج الجامعي

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري أنه تم بالقافلة مناظرة 971 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل عدد 35 حالة إلى المستشفى الجامعي، إذ تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.

القافلة الثالثة عشر بسوهاج

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية ينفذ العديد من القوافل الطبية على مدار العام، حيث تعد تلك القافلة الثالثة عشر التي يتم تنفيذها خلال الستة شهور الماضية.