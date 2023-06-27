عضو كبار العلماء بالسعودية: أن تكون تابعا في حق خيرا من أن تكون متبوعا في باطل

قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يوسف بن محمد بن سعيد، إن تكون تابعا في حق خيرا من ان تكون متبوعا في باطل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابه بالرفق ويقول: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية خلال خطبة عرفة من مسجد نَمرة، أن الرسول عندما وصل المزلفة صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين قصرا وبات بالمزدلفة حتى صلى الفجر بها في أول وقتها ثم دعا الله إلى أن أسفر، وذهب إلى مينا ورمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، وذبح وحلق، ثم طاف طواف الإفاضة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: «لا تنسوا الدعاء لمن احسن إليكم كما في الحديث: «من صنع إليكم معروفًا فكافِئوه، فإن لم تجدوا ما تكافِئوه فادعوا له حتى ترَوا أنكم قد كافأتُموه».

واستكمل: «من أحسن المسلمين من يقوم بخدمة الحرمين الشريفين ويسهر على راحة ضيوف الرحمان وفي طلعتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومن يعمل معهم»، داعيًا المولى لهما بالتوفيق: «اللهم كن معهم مؤديا ونصيرا ومعينا لهما على كل خير».