حكم زيارة القبور يوم عرفة.. جائزة بشرط

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم زيارة القبور في يوم وقفة عرفة وعيد الأضحى، وذكرت أنه يجوز للرجال والنساء زيارة القبور يوم عرفة والعيد وغيره؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود في «السنن»، فقد نهى النبي أولًا عن زيارة القبور ثم رَخَّص فيه، وهذا الحديث عام يشمل الرجال والنساء.

حكم زيارة القبور يوم عرفة

وعن حكم زيارة القبور يوم عرفة، قالت دار الإفتاء، إنَّ الشرع الشريف استحبَّ زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لما في زيارتها من تذكر الآخرة، والزهد في الدنيا الفانية، وترقيق القلوب القاسية، والردع عن المعاصي، وتهوين ما قد يلقاه المرء من المصائب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ، وأصحابُ السُّنن.

حكم زيارة القبور يوم عيد الأضحى

وأضافت دار الإفتاء، وعَن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قَالَت: حج بِنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم حجَّة الْوَدَاع، فَمَرَّ بِي على عقبَة الْحجُون وَهُوَ باكٍ حَزِين مُغْتَمٌّ، ثمَّ عَاد وَهُوَ فَرح مبتسم، فَسَأَلته فَقَالَ: «ذهبت إِلَى قبر أُمِّي، فَسَأَلت الله أَنْ يُحْيِهَا، فَآمَنَتْ بِي وَرَدَّهَا الله» أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» والخطيب البغدادي في «السابق واللاحق»، وذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى»، والحلبي في «السيرة الحلبية».

كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وهي حاجة وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنَّ الممنوع على الرجال والنساء جميعًا زيارة القبور في العيد على أنها عبادة خاصة بالعيد، ولكن هي صلة للأموات مستحبة في العيد وغيره، كما أنه يستحب صلة الأحياء في العيد وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.