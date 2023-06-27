أزهري: وقفة عرفة يوم تمام الدين والعتق من النار

قال الدكتور عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم عرفة هو يوم تمام الدين والعتق من النار والرضا، ونظر الله عز وجل بعين الرضا إلى عباده، فضلا عن كونه يوم المغفرة والعفو، مشيرا إلى أنه يوم اجتمعت فيه كل خصال الخير لمن أراد الخير.

وقفة عرفة يوم المغفرة للحج

وأضاف «سلامة»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أن الله عز وجل يتجلى على أهل عرفات جميعا، فيباهي بهم أهل السماء في يوم عرفة، ويقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم»، مؤكدا أن وقفة عرفة يوم المغفرة للحج.

منحة رسول الله لأمته

وعن غير الحج بيوم عرفة، استشهد بالحديث النبوي: «يوم عرفة صيامه أحتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وهذه اول منحة من سيدنا رسول الله لأمته، مشيرا إلى أن: «الإنسان الذي كان ينوي الصيام ولكن حدث له عذرا أو كان على سفر، نبشره بأن نية المؤمن خيرا من عمله، إذ أن الأعمال بالنيات».