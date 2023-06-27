أحياء الإسكندرية تستقبل عيد الأضحى بتجميل الحدائق وغسيل الشوارع

تستقبل أحياء الإسكندرية عيد الأضحى المبارك بتجميل الحدائق والشوارع والميادين وغسيل الشوارع بالمياه حتى تظهر عروس البحر الأبيض المتوسط في أجمل صورة.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لجميع رؤساء الأحياء، بسرعة تنفيذ ذلك والاستمرار فية لتظل الإسكندرية الأجمل لأنها عروس البحر الأبيض المتوسط.

رفع كفاءة المسطحات الخضراء

وقالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن» إنه بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق حى وسط الإسكندرية لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحي على النحو التالي: ري ونظافة وقص النجيل بالمسطحات الخضراء بحديقة نوبار وحديقة ساعة الزهور وحديقة الطفل و حديقة بيرم التونسي وميدان الخرطوم.

حي الجمرك يتجمل

في السياق، قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إنه تمت أعمال قص الأسيجة والمسطحات الخضراء ورفع المخلفات بحديقة محمد علي وقص وتشكيل الأسيجة بجزر الكورنيش، ورفع كفاءة حديقة باب واحد.

كما تم الانتهاء من أعمال التجريف بشارع قصر رأس التين، والكنس الآلي وغسيل وتطهير الأرصفة بالكورنيش، وذلك بالتنسيق مع شركة نهضة مصر . كما تم الإنتهاء من أعمال النظافة بحدائق المنشية والعمل على رفع المخلفات أول بأول للإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لعروس البحر المتوسط.

حي المنتزة يتخذ عدة إجراءات

وقال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول المنتزة، إنه تم ري وتنظيف الحديقتين القبلية والبحريه بخليل حمادة.

ـ تم تقليم نخيل بئر مسعود ورفع المخلفات.

- تم قص وتهذيب أشجار الفكس الارسلينا أمام ديوان عام الحي.

- تم زراعة الحديات بالحوليات الصيفية وتنقية الحشائش وزرع الاماكن الخالية من النجيلة، نظافة وري حديقه خليل حمادة.

- تم تنظيف الأحواض من الحشائش وقص السياج النباتي وقص الشجيرات بالأحواض ورى حديقة الأكاديمية .

‏حي العامرية أول مستعد

أما السيد موسي رئيس حي العامرية أول، فقال إنه في إطار الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك ومواصلة الاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري لشوارع الحي، وتحت إشراف الأستاذة دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي قامت إدارة الحدائق بزراعة عدد 22 شجرة زيتون بحديقة البردويل كما قامت الإدارة بأعمال الرى والنظافة داخل وخارج حديقة البردويل وحديقة الأطفال sos.