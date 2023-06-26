القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقـوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هجريًا، وجاء فيها:

«الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي أن أبعث لكم باسم رجال القوات المسلحة وبأسمى وأعظم آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى جل وعلا أن يُعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بكل الخير واليمن والبركات.

ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية الكريمة، التي تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكّدون استعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية والدفاع عن قدسية أراضيها، متمسكين بالمبادئ والقيم التي تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة.

حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدَر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيـ توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدَر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.