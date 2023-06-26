كشف أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد التشغيل في عيد الأضحى المبارك 2023، مؤكداً الاستعداد بشكل جيد لاستقبال العيد وتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وأضاف أحمد عبدالهادى بكير لـ«الوطن»، أنه تم إعداد جدول مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق في عيد الأضحى المبارك 2023، موضحاً أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة، وستعمل غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة على متابعة حركة القطارات بصفة مستمرة.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في عيد الأضحى المبارك

- يتم العمل بمواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة 5:10 صباحاً طوال العام.

- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

- قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 مساءً.

- قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:31 مساءً.

- من محطة الكيت كات الساعة 12:05 صباحاً.

- يتم التقاء القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحاً.

- يتم التقاء القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث والخط الثاني والثالث بمحطات جمال عبدالناصر والعتبة الساعة 12:20 صباحاً.

جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني

وأكد أحمد عبدالهادي، إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ 954 رحلة يومياً، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول بين محطتي حلوان - المرج الجديدة تقدر بـ 488 رحلة، وعدد رحلات بالخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب، تقدر بـ 466 رحلة.