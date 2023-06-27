«الداخلية»: انضمام عدد جديد من السلاسل المواد الغذائية لمبادرة «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية عن انضمام عدد جديد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 2023/6/30 التي تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالا بتلك المناسبة ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية حتى الآن 62 مولا تجاريا و44 سلسلة محل حلويات بإجمالي 349 فرعا، و111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 824 فرعا و55 كيانا صناعيا، وذلك بإجمالي 1805 أفرع.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة في الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30يونيو.

هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد والتي سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1368فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.