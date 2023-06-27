«الإفتاء»: لا يجوز اشتراك أكثر من فرد في الأضحية الصغيرة (فيديو)

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ شروط المضحي عديدة، أولها عقد النية بالأضحية، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات».

وأضاف «فخر»، خلال حواره على القناة الأولى: «ثم بعد ذلك، نعاين ذبيحة الأضحية، وهذه النية لابد أن تكون مستحضرة، إما عند الشراء أو الذبح أو المعاينة».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «يجب أن يكون المضحي مالكا للأضحية، فمن اشترى خروفا يجزى عنه، ولو أن 7 اشتروا بقرة أو ناقة فإنهم يجزون عنها، ولا يجوز اشتراك أكثر من واحد في الذبيحة الصغيرة مثل الخروف، كما أن الذبيحة الكبيرة لا تجزي إلا سبع أشخاص فأقل».

وأكد: «نتحدث عن شرط آخر من شروط المضحي، وهي أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، وفي يوم النحر أول ما يفعله المضحي هو الاغتسال ثم يصلي العيد ويرجع وأول شيء يفعله هو أن يذبح الأضحية بعد فراغه من أداء الصلاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى كان يؤجل إفطاره حتى يتناول طعامه من الأضحية».